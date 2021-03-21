باكستان تسجل 44 حالة وفاة و3667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 44 حالة وفاة جديدة، و3667 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 626802 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13843 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 581852 حالة.