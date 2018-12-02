10 فوائد لـ السبيط أبرزها أنه يقوي القلب والعضلات ويحارب الاكتئاب

السبيط واحد من الأسماك المعروفة والتى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والاوميجا 3 التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم اليوم السابع فوائد السبيط وفقا لما ذكره موقع thehealthsite

1:يحتوى السبيط على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على حماية الجسم من فقر الدم.

2:يعمل على تقوية العظام وحماية المفاصل والعضلات من الهشاشة والضعف.

3:نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، فأنه يعمل على حماية الجسم من الالتهابات.

4: له دور فعال فى تعزيز صحة الأسنان واللثة، وذلك لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الأسنان والعظام.

5: يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أن له دور فعال فى تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من أمراض الشيخوخة مثل الخرف والزهايمر.

6: يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

7: يحمى الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

8: يعزز صحة الجهاز المناعى ويحميه من الأمراض والأوبئة.

9: يحد من التوتر والاكتئاب والضغط النفسى ويساعد على الاسترخاء والهدوء.

10: من الأطعمة المفيدة لمرضى ضغط الدم المرتفع حيث أنه يعمل على ضبط ضغط الدم والحفاظ علي الصحة.