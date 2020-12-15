الكويت تسجل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146710، وحالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 913 حالة وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 56 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3198 حالة وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 242 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142599 حالة.