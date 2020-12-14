الكويت تسجل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 146449 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 912 حالة وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 57 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3180 حالة وأضاف أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغت 4963 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1185625 فحصا وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 263 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142357 حالة.