إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت إسبانيا، الثلاثاء، تسجيل صفر وفيات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، تأكيدا لتراجع الجائحة في البلاد التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر التفشي في العالم.