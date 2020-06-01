إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا
آخر تحديث GMT17:45:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا

العرب اليوم -

العرب اليوم - إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا

انتشار فيروس "كورونا"
مدريد - العرب اليوم

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه عد تسجيل أي حالات جديدة بفيروس كورونا يبقى عدد الإصابات بالفيروس في البلاد عن 21127 شخصا.

وتراجع مؤشر الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث تعداد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، فيما تحتل المرتبة الخامسة من حيث الإصابات به.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 17:08 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 16:54 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

بريطانيا تسجل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 113 أمس
العرب اليوم - بريطانيا تسجل 111 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 113 أمس

GMT 16:42 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا
العرب اليوم - قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في سوريا

GMT 16:35 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

بوتين وترامب يبحثان مكافحة فيروس كورونا وقمة "G7" وأسعار النفط
العرب اليوم - بوتين وترامب يبحثان مكافحة فيروس كورونا وقمة "G7" وأسعار النفط

GMT 16:33 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

ترامب يدعو حكام الولايات إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات
العرب اليوم - ترامب يدعو حكام الولايات إلى توقيف المتورطين في الاحتجاجات لمدة عشر سنوات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ظهرت بجاكيت من قماش التويد من تصميم "هيوغو بوس"

إليكِ أجمل إطلالات ملكة إسبانيا أثناء فترة "الحجر المنزلي"

مدريد- العرب اليوم

تشتهر اطلالات الملكة ليتيزيا بالرقي والاناقة،  التي تخطف بها الأنظار في كل المناسبات التي تشارك فيها، وفيروس كورونا لم يمنع ملكة إسبانيا من أن تتألق بتصاميم كلاسيكية وعملية خلال نشاطاتها في الفترة الأخيرة خصوصاً مع بدء التخفيف من الإجراءات المشددة التي اتخذتها البلدان حول العالم وبدء عودة الحياة الى ما يشبه طبيعتها وبشكل تدريجيّ، وفيما يلي هي تعرض اجمل اطلالات الملكة ليتيزيا في فترة الحجر المنزلي. الملكة ليتيزيا تعشق تصميم البدلة التي تختارها في عدد من المناسبات. وفيما كانت تختار البدلة بالألوان مثل الأحمر والزهري، تميل في الفترة الأخيرة إنتقاء أزياء بدرجات ألوان كلاسيكية أكثر مثل الأسود والرمادي والأبيض. تألقت الملكة ليتيزيا ببدلة كلاسيكية من مجموعة Hugo Boss، كما خطفت الأنظار بعدد من تصاميم البلايزر، واحدة مثلاً بنقش...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:59 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تعرفي على أحدث الإكسسوارات الشبابية من "الصدف" لصيف 2020
العرب اليوم - تعرفي على أحدث الإكسسوارات الشبابية من "الصدف" لصيف 2020

GMT 01:08 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تعرف على أفضل المعالم السياحية الرائعة في ألبانيا
العرب اليوم - تعرف على أفضل المعالم السياحية الرائعة في ألبانيا

GMT 00:20 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

تقرير يرصد أبرز الأفكار البسيطة والغير مكلفة لتجديد ديكور البيت
العرب اليوم - تقرير يرصد أبرز الأفكار البسيطة والغير مكلفة لتجديد ديكور البيت

GMT 05:07 2020 الأحد ,31 أيار / مايو

وزير العدل الأميركي يكشف أن معتصمين ومحرضين مندسين يقودون احتجاجات المدن
العرب اليوم - وزير العدل الأميركي يكشف أن معتصمين ومحرضين مندسين يقودون احتجاجات المدن

GMT 00:12 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

"الصحافة اللبنانية" تنعي غسان حبال وسعد الحريري يُغرد حزنًا على "تويتر"
العرب اليوم - "الصحافة اللبنانية" تنعي غسان حبال وسعد الحريري يُغرد حزنًا على "تويتر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:15 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية جنوب البلاد
العرب اليوم - فرنسا تعلن حالة الكوارث الطبيعية في 126 بلدية جنوب البلاد

GMT 01:07 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبر

الجداوي تؤكّد ضرورة وضع الكونسول بالقرب من مدخل الشقة
العرب اليوم - الجداوي تؤكّد ضرورة وضع الكونسول بالقرب من مدخل الشقة

GMT 07:02 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس

تعرفي على كيفية اختيار ستائر تناسب منزلك
العرب اليوم - تعرفي على كيفية اختيار ستائر تناسب منزلك

GMT 19:32 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع ديفيد دي خيا
العرب اليوم - باريس سان جيرمان يحاول التعاقد مع ديفيد دي خيا

GMT 18:46 2016 الجمعة ,23 أيلول / سبتمبر

أصحاب العيون البنية أكثر جدارة لمنحهم ثقتنا
العرب اليوم - أصحاب العيون البنية أكثر جدارة لمنحهم ثقتنا

GMT 17:47 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

صورة "سيلفي" منشورة عبر "فيسبوك" تسجن صاحبتها في كندا
العرب اليوم - صورة "سيلفي" منشورة عبر "فيسبوك" تسجن صاحبتها في كندا

GMT 14:53 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / يناير

إنجي المقدم بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور والجمهور ينتقدها
العرب اليوم - إنجي المقدم بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور والجمهور ينتقدها

GMT 21:53 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

مواعيد مباريات الأهلي المصري في البطولة العربية للطائرة سيدات
العرب اليوم - مواعيد مباريات الأهلي المصري في البطولة العربية للطائرة سيدات

GMT 12:51 2017 الثلاثاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ما زاد عن حده انقلب ضده
العرب اليوم - ما زاد عن حده انقلب ضده

GMT 22:05 2017 الخميس ,25 أيار / مايو

فوائد الفجل الأسود لتطهير الكبد من السموم
العرب اليوم - فوائد الفجل الأسود لتطهير الكبد من السموم

GMT 21:10 2016 الجمعة ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

التليفزيون المصري يعرض مسلسل "عودة الروح"
العرب اليوم - التليفزيون المصري يعرض مسلسل "عودة الروح"

GMT 01:57 2016 الجمعة ,09 أيلول / سبتمبر

هجوم حاد على الفنانة فيفي عبده بسبب "روب محاماة"
العرب اليوم - هجوم حاد على الفنانة فيفي عبده بسبب "روب محاماة"

GMT 06:24 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيو

Lotus Création Hijabe تطرح تشكيلة مميّزة من الخمارات
العرب اليوم - Lotus Création Hijabe تطرح تشكيلة مميّزة من الخمارات

GMT 14:51 2014 الخميس ,17 تموز / يوليو

تحديد قرعة الدوري الإيطالي لكرة القدم
العرب اليوم - تحديد قرعة الدوري الإيطالي لكرة القدم

GMT 07:32 2014 الإثنين ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

"النقد السعودي" تُقِرّ تمديد 9 منتجات من "أليانز"
العرب اليوم - "النقد السعودي" تُقِرّ تمديد 9 منتجات من "أليانز"

GMT 07:02 2017 الخميس ,23 شباط / فبراير

متحف التاريخ الطبيعي في الخرطوم جولة ممتعة لرؤية أجمل ما تزخر به السودان
العرب اليوم - متحف التاريخ الطبيعي في الخرطوم جولة ممتعة لرؤية أجمل ما تزخر به السودان

GMT 21:44 2017 الأربعاء ,12 تموز / يوليو

الطفل سليم يواجه حياته القاسية بثبات وإصرار ونجاح
العرب اليوم - الطفل سليم يواجه حياته القاسية بثبات وإصرار ونجاح

GMT 17:39 2016 الأربعاء ,18 أيار / مايو

نادي الجزيرة المصري يُعيّن محمد الكرداني مديرًا فنيًا لسلة الفريق
العرب اليوم - نادي الجزيرة المصري يُعيّن محمد الكرداني مديرًا فنيًا لسلة الفريق

GMT 11:10 2016 السبت ,09 كانون الثاني / يناير

نائب مدير الكرة في "النصر" يطمئن الجماهير على حمود
العرب اليوم - نائب مدير الكرة في "النصر" يطمئن الجماهير على حمود

GMT 05:11 2020 الثلاثاء ,26 أيار / مايو

"الطاقة الدولية" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط
العرب اليوم - "الطاقة الدولية" تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

GMT 02:31 2019 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر

نصائح للسفر إلى المالديف في كانون الثاني للتمتع بالطبيعة
العرب اليوم - نصائح للسفر إلى المالديف في كانون الثاني للتمتع بالطبيعة

GMT 20:43 2019 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

تصريحات محمد صلاح بشأن اتحاد الكرة المصري تتحول إلى بلاغ للنائب العام
العرب اليوم - تصريحات محمد صلاح بشأن اتحاد الكرة المصري تتحول إلى بلاغ للنائب العام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab