إسبانيا تسجل صفر إصابات يومية بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الاثنين، تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه عد تسجيل أي حالات جديدة بفيروس كورونا يبقى عدد الإصابات بالفيروس في البلاد عن 21127 شخصا.

وتراجع مؤشر الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، حيث سبق أن بلغ هذا العدد حالة واحدة في إحصائيات كل من 27 و28 مايو، وحالتين في 29 مايو، و4 حالات في 30 مايو، و2 في 31 مايو. بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث تعداد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس، فيما تحتل المرتبة الخامسة من حيث الإصابات به.