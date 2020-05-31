إسبانيا تعتزم تمديد العزل العام حتى 21 يونيو

قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيز، اليوم، إنه سيطلب من البرلمان الموافقة على تمديد إجراءات العزل العام المفروض بسبب فيروس كورونا، حتى 21 يونيو، حسبما نقلت عنه صحيفة "الباييس".

وأبلغ سانتشيز رؤساء الحكومات الإقليمية خلال اجتماع عبر الفيديو بأن هذه ستكون المرة الأخيرة لتمديد العزل العام، بعد انخفاض معدلات الإصابة في إسبانيا بصورة كبيرة، وأن الحكومة لن تقيد بعدها حركة المواطنين.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات في البلاد زاد بأربع وفيات جديدة أمس السبت، ليبلغ 27125، مما يعكس تراجعا كبيرا في الوفيات اليومية.

وارتفع عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بواقع 271 إصابة، ليرتفع المجموع الكلي إلى 239228 حتى اليوم.

وفرضت إسبانيا، إحدى أشد الدول تضررا بجائحة كورونا، حالة طوارئ في 14 مارس الماضي، شملت عزلا عاما صارما لا يتسنى للمواطنين فيه أن يبرحوا منازلهم، إلا لشراء الطعام والتماس الرعاية الطبية. وتخفف السلطات حاليا تلك القيود تدريجيا.

المصدر: "رويترز"