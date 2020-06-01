إسبانيا تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة و71 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد اليوم ليظل إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد دون تغيير عن يوم أمس عند 27127 حالة.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 زاد 71 حالة عن يوم أمس ليصبح 239638 حالة.