أكد مسؤولون يابانيون، الاثنين، إصابة 99 راكبا آخر بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، ليصل العدد الإجمالي إلى 454 راكبا. وأجرت وزارة الصحة في اليابان فحصا للركاب وأفراد طاقم السفينة، التي رست في ميناء يوكوهاما، المدينة الساحلية القريبة من العاصمة طوكيو. ومن المقرر ان ينتهي الحجر الصحي الذي يستمر 14 يوما للركاب على متن السفينة، يوم الأربعاء.

وشهدت السفينة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي. وبدأت دول عدة استعادة رعاياها من على متن السفينة، بإرسال طائرات إلى اليابان لاصطحاب الركاب، ثم عزلهم في بلادهم.