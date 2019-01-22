طبيب لبناني يجري أول عملية جراحية عالميا في تقويم العمود الفقري عند الأطفال

أجرى الطبيب الفرنسي اللبناني الأصل الدكتور الجرّاح ايلي مفيد شوفاني العملية الجراحية النوعية الاولى لاحد الأطفال من الجنسية الايطالية بعمر ثلاث سنوات والذي يعاني من تشوه خلقي في العمود الفقري، وذلك بتاريخ 19-12-2018. وتكللت هذه العملية بالنجاح بعد أن استئصال ثلاث خرزات منعا لحصول شلل عند الطفل بمعاونة "السكانر الطبقي" .

وتعتبر هذه العملية الأولى عالمياً من هذا النوع في المستشفى المختص بجراحة عظام الاطفال "La Timone"، علما ان الدكتور الجرّاح ايلي شوفاني فرنسي من اصل لبناني من بلدة رميش ومتزوج من اللبنانية زينة ميشال مكنّا من بلدة بتغرين المتنية ولهما ثلاثة اولاد.