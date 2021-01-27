منظمة الصحة تسجل حصيلة قياسية للوفيات بكورونا في العالم على أساس أسبوعي

أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها حوالي 95 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر.