فلسطين تسجل 1714 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 وفاة و1714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1664 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 207 مصابين في غرف العناية المركزة، بينهم 63 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 682 مريضا.