فلسطين تسجل 1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين 23 حالة وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2037 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ 24 الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.