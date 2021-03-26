فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

سجلت فلسطين 16 حالة وفاة و1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1625 حالة تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 205 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 69 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 690 مريضا.

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فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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