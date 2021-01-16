الكويت تسجل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 157399 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة عند 947 حالة وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 349 إصابة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 150678 حالة.