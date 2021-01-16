انطلاق واحدة من أكبر حملات التطعيم ضد كورونا بالعالم

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حملة تطعيم ضد كورونا السبت، تعد واحدة من أكبر الحملات في العالم حيث ستشمل 30 مليون شخص بالمرحلة الأولى.وسيحصل ما يصل إلى 300 ألف شخص اليوم على جرعتهم الأولى من اللقاح في 3006 مواقع تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد.وكان مودي قال إن إجمالي 30 مليون شخص سيحصلون على اللقاح في المرحلة الأولى من التطعيم، وسيصل العدد إلى ما يقرب من 300 مليون بنهاية المرحلة الثانية.وأصبح عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاح كورونا اليوم السبت، فيما تعطي الهند الأولوية في الحصول على اللقاح للممرضين والأطباء وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية.ولم يعلن مودي (70 عاما) ما إذا كان سيحصل على اللقاح أم لا، لكنه قال إن السياسيين لن يجري اعتبارهم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية.

وتعتبر الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بعد الصين بتعداد يقارب نحو 1.4 مليار نسمة، لكن الحكومة تقول إنها لن تعمل على منح اللقاح لكل فرد من أجل تحقيق المناعة المجتمعية.وتقول الهند، التي تسجل ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، إنها تخطط لتطعيم نحو 300 مليون شخص بجرعتي اللقاح خلال الفترة ما بين الأشهر الستة والثمانية الأولى من العام الجاري.وسجلت البلاد نحو 10.5 مليون إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم أكثر من 151 ألفا، رغم أن معدل الإصابات يشهد انخفاضا عن فترة الذروة في منتصف سبتمبر.