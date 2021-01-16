تسجيل 15158 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجّلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية 15158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 175 وفاة وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 10542841 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 152093وفاة، مشيرة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 10179715 حالة.