الهند تسجل 15590 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الهند 15590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و191 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 10527683 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات 151918 حالة.