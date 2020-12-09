إسرائيل تسجل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الأخيرة قد بلغت 1719 إصابة وذلك بعد 69,778 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يعني أن نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5% وتابعت صحة إسرائيل أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل وحتى اليوم بلغ 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابا توصف حالتهم بالخطيرة ومن بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات يشار إلى أن مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم قد بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.