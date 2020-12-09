أول شحنة لقاحات فايزر تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات كورونا
آخر تحديث GMT15:28:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

أول شحنة لقاحات "فايزر" تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات "كورونا"

العرب اليوم -

العرب اليوم - أول شحنة لقاحات "فايزر" تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات "كورونا"

فيروس كورونا
تل أبيب - العرب اليوم

اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن تسجيل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء 69,778 فحصا للكشف عن الفيروس وهو ما يعني ان نسبة النتائج الإيجابية هي 2.5% وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الفيروس منذ بداية تفشيه في إسرائيل ولغاية اليوم 2,932 حالة بينما هناك 310 مصابين توصف حالتهم بالخطيرة من بينهم 113 مصابا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات يشار الى ان مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء مطلع العام الجاري ولغاية اليوم بلغ 348,968 إصابة من بينها حاليا 14,905 إصابة نشطة.

من جهتها قالت الاذاعة الإسرائيلية الرسمية إن شحنات اللقاحات الأولى ضد فيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" ستصل إلى إسرائيل اليوم على متن طائرة شركة البريد السريع DHL وتحتوي طائرة DHL التي ستصل من بروكسل اليوم ما بين 3000 و 4000 لقاح ومن المتوقع وصول الشحنة الرئيسية غدا والتي ستشمل مئات الآلاف من اللقاحات الإضافية. وسيتم نقلها بسرعة إلى "مزارع التجميد" التابعة لشركة Teva في شوهام حيث سيتم تخزينها عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر.

وأضافت الاذاعة انه بمجرد الموافقة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على التطعيم سيتم تسليم اللقاحات لوزارة الصحة لإذابة الجليد ومن هناك سيتم توجيهها إلى نقاط التطعيم في جميع أنحاء اسرائيل حيث ان العمر الافتراضي للقاح حوالي خمسة أيام. وستبدأ حملة التطعيم بالفرق الطبية العاملة في المستشفيات ثم تنتقل إلى الصناديق الصحية والتي ستسمح بتلقيح الجمهور في مراكز أو عيادات مخصصة ولتشجيع الجمهور على التطعيم فيما ستعمل الوزارات الاسرائيلية المختلفة حسب الاذاعة على تقديم حوافز للذين يخضعون للتلقيح بما في ذلك مزايا مثل الإعفاء من العزل والدخول المجاني إلى الفنادق والصالات الرياضية والمؤسسات الثقافية والأحداث الرياضية.

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أول شحنة لقاحات فايزر تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات كورونا أول شحنة لقاحات فايزر تصل إسرائيل وارتفاع كبير في إصابات كورونا



أخبار ذات صلة

GMT 14:34 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 68.2 مليون
العرب اليوم - إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 68.2 مليون

GMT 14:32 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

إسرائيل تسجل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - إسرائيل تسجل 1719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 14:28 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

تحذير خطير من «الصحة المصرية» حول استخدام الكمامة
العرب اليوم - تحذير خطير من «الصحة المصرية» حول استخدام الكمامة

GMT 14:25 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تسجل 159 حالة مؤكدة بكورونا وتعافي 210 حالات وإجراء 41959 فحصاً مخبرياً "خلال 24 ساعة"
العرب اليوم - السعودية تسجل 159 حالة مؤكدة بكورونا وتعافي 210 حالات وإجراء 41959 فحصاً مخبرياً "خلال 24 ساعة"

GMT 14:18 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

الولايات المتحدة تسجل 2500 وفاة و215 ألف إصابة بكورونا خلال يوم
العرب اليوم - الولايات المتحدة تسجل 2500 وفاة و215 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعدما نسّقت معها حقيبة "الساعي" للمُصمّم توم فورد

هيفاء وهبي تتألّق بالبدلة الرجالية في مسلسل "أسود فاتح"

القاهرة ـ العرب اليوم

هي نجمة بكل المقاييس ارتبطت صورتها في أذهاننا بالمراة المغناج وانطبعت صورتها بالفستان لدينا ولكن أن تتألق في بذلة رجالية أو في سترة فهذا جديد علينا. كيف نسّقت هيفاء وهبي إطلالاتها المهنية في مسلسل "اسود فاتح"؟ الجواب في ما يليه. إليك إطلالتان رائعتان بالبدلة لهيفاء وهبي أطلّت هيفاء وهبي بطقم أبيض للمصمّمة اللبنانية نتالي كرم يتميز بسترة غير متجانسة وبسرواله العملي الواسع، وهو لوك لم نعتد عليه من قبل لدى هيفاء وهبي. وقد نسقت النجمة معه حقيبة Messenger bag للمصمم توم فورد.اللوك الثاني: ارتدت هيفاء وهبي طقماً بلون green mint يتميز بقصة كلاسيكية مستقيمة وسترة متوسطة الطول واختارت تسريحة bob hairstyle مع مكياج سموكي ترابي فبدت في قمة الأناقة والاحتشام ولكنها لم تفقد ذرة من الأنوثة. يخشى اليعض ارتداء الأبيض لأنه كما يعتقد البعض لا يخفي العي...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:56 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

أسوأ إطلالات المشاهير في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020
العرب اليوم - أسوأ إطلالات المشاهير في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020

GMT 00:32 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

"جزيرة أم النار" بقعة خالدة وتجربة سياحية فريدة في أبوظبي
العرب اليوم - "جزيرة أم النار" بقعة خالدة وتجربة سياحية فريدة في أبوظبي

GMT 04:59 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

نقدم لك ديكور منزلكِ يكشف الكثير عن شخصيّتكِ
العرب اليوم - نقدم لك ديكور منزلكِ يكشف الكثير عن شخصيّتكِ

GMT 05:14 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكد أن الإمارات تدعم السعودية بجهود تعزيز التضامن بالخليج

GMT 02:23 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

تساؤلات حول استقطاب الإعلام لـ"المؤثرين" اندماج أم محاولة للسيطرة
العرب اليوم - تساؤلات حول استقطاب الإعلام لـ"المؤثرين" اندماج أم محاولة للسيطرة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:00 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أسوأ 6 سيارات تفقد نصف قيمتها في سعر إعادة البيع
العرب اليوم - تعرف على أسوأ 6 سيارات تفقد نصف قيمتها في سعر إعادة البيع

GMT 19:53 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

"ناسا" تفك لغز "الجسم الغامض" الذي يدور حول الأرض
العرب اليوم - "ناسا" تفك لغز "الجسم الغامض" الذي يدور حول الأرض

GMT 20:46 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

فيس بوك تنوي إطلاق خدمتها الإخبارية في بريطانيا الشهر المقبل
العرب اليوم - فيس بوك تنوي إطلاق خدمتها الإخبارية في بريطانيا الشهر المقبل

GMT 06:21 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو

الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا
العرب اليوم - الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا

GMT 17:56 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

عالم الأمومة المفخخ
العرب اليوم - عالم الأمومة المفخخ

GMT 18:56 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة
العرب اليوم - أخونة الدولة

GMT 13:25 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

التكنولوجيا الحديثة والمجتمع
العرب اليوم - التكنولوجيا الحديثة والمجتمع

GMT 19:13 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجروح الخفية
العرب اليوم - الجروح الخفية

GMT 06:26 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها
العرب اليوم - خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها

GMT 17:09 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

" جاكوار إف بيس" تواصل تربعها على قمة عائلة سيارات الرياضة
العرب اليوم - " جاكوار إف بيس" تواصل تربعها على قمة عائلة سيارات الرياضة

GMT 04:34 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

شركة "كيا" تطرح نسخةً شبابيةً مميَّزة بهيكل هاتشباك رياضي
العرب اليوم - شركة "كيا" تطرح نسخةً شبابيةً مميَّزة بهيكل هاتشباك رياضي

GMT 02:37 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يؤكّد أنّه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنّه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي

GMT 08:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عشر نصائح لشعر صحي
العرب اليوم - عشر نصائح لشعر صحي

GMT 06:31 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

سحر البحر
العرب اليوم - سحر البحر

GMT 00:25 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

"واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام
العرب اليوم - "واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام

GMT 12:10 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد زيت النعناع للشعر
العرب اليوم - فوائد زيت النعناع للشعر

GMT 19:53 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة
العرب اليوم - اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة

GMT 00:28 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد
العرب اليوم - كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 16:29 2016 الخميس ,15 أيلول / سبتمبر

الأبنوس
العرب اليوم - الأبنوس

GMT 09:11 2016 السبت ,14 أيار / مايو

الألوان في الديكور
العرب اليوم - الألوان في الديكور

GMT 05:02 2020 الإثنين ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار تنسيق المعطف بالنقشات الحيوانية لإطلالة أنيقة لموضة الشتاء تعرّفي عليها
العرب اليوم - أفكار تنسيق المعطف بالنقشات الحيوانية لإطلالة أنيقة لموضة الشتاء تعرّفي عليها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab