وزيرة الصحة تغلق مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم بعد وفاة 3 مواطنين

زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المصابين في مستشفى الزقازيق الجامعي ، إثر إجراءهم جلسات غسيل كلوي، صباح السبت، بمستشفى ديرب نجم التابعة لوزارة الصحة بالشرقية، يرافقها محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، وكانت حالة المصابين مستقرة، باستثناء حالتين على جهاز التنفس الصناعي، كما تفقدت مستشفى ديرب نجم محل الواقعة.
وقررت «زايد» خلال زيارتها للمستشفى إغلاق مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، وفتح تحقيق عاجل بناء على تعليمات المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستدعت «زايد» قيادات المستشفى خلال زيارتها للتحقيق معهم، وقررت إجراء جلسات الغسيل الكلوي للحالات في مستشفى الأحرار وتفقدتها خلال جولتها.
وأوضحت أن التحقيقات تتم على 3 جوانب، أولها فني، والثاني إداري، والثالث طبي، وأنه تم تشكيل 3 فرق طبية لفحص الواقعة، الفريق الأول من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، وسيسحب عينات من المياه، وممثلين عن صحة البيئة، والترصد، والفريق الثاني من قطاع الطب العلاجي بالوزارة ويضم مدير عام الكلي الصناعي وفريق متخصص، والثالث من «التفتيش الفني».
وأكدت أن الشركة المصرية الدولية الهندسية، المسؤولة عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم في محافظة الشرقية تجري أعمال الصيانة لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى منذ التعاقد معها قبل 6 أشهر، وأنه لأول مرة تحدث مشاكل بعد إجراء الصيانة مباشرة.
وأشارت إلى أن الوحدة خضعت للصيانة، أول أمس، وحدثت مشكلة خلال أول جلسة عقب الصيانة، وتقدمت وزيرة الصحة بالتعازي لأسر المتوفين في الواقعة،
وزارت المصابين عبر الإطلاع على التقارير الخاصة بهم، وتوعدت الوزيرة المقصرين في الواقعة، وأنه سيتم التعامل معهم بشكل حازم، واتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة عقب انتهاء التحقيقات الخاصة بها.
في سياق متصل، التقى محافظ الشرقية بعدد من الأهالي مؤكدا أنه تم إحالة واقعة الإهمال للنيابة العامة لإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة لتوقيع الجزاء الرادع على المخالفين، للحفاظ على أرواح المواطنين ولتقديم الخدمات الصحية بشكل يليق بالمواطنين .
ويتقدم المحافظ بخالص العزاء والمواساه لأسر ضحايا واقعة مستشفى ديرب نجم متمنياً للحالات المصابة الشفاء العاجل .
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