التهاب المهبل من الأعراض الشائعة التي تصيب عدد كبير من النساء، ما يسبب لهن الآلالم وزيادة في خروج الكثير من الإفرازات، فربما تكون هذه الالتهابات فطرية، فتستدعي هذه الحالة الحصول على علاج فوري حتى لا تسوء الحالة، لذا تقدم صحيفة "elle" الفرنسية طريقة طبيعية لعلاج التهاب المهبل:

-علاج التهاب المهبل بالثوم:

يعد الثوم من أفضل العلاجات التي تساعد في التخلص من التهاب المهبل، فهو يحتوي أعلى مركبات مفيدة ومضادات حيوية، ما يساعد على التخلص الالتهابات الفطرية، ويمنع عودتها لأنه يقوي المناعة، كما أنه يساهم في علاج التهابات المهبل البكتيرية.

يعمل الثوم أيضا على تنشيط جهاز المناعة ويجري استخدام الثوم في العلاج عن طريق تناوله طازجا يوميًا، ويمكنك استخدام الثوم بوضعه مباشرة على منطقة المهبل.

- طرق الوقاية من التهاب المهبل:

1- الحفاظ على نظافة منطقة المهبل من أي ملوثات من خلال الحفاظ على النظافة الشخصية وتغيير الملابس الداخلية باستمرار.

2- يجب الالتزام بنظام غذائي صحي يزيد من مناعة الجسم ضد الالتهابات والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

3- الاهتمام بغسل منطقة المهبل من الخارج بعد ممارسة الجنس لمنع تراكم الجراثيم.

4- يفضل التقليل من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات.