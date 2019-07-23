وصفات طبيعية لشعر ناعم زى الحرير لو نشف من البحر

لا تتوقف الفتيات عن البحث المستمر وراء أبرز تقاليع عالم الجمال والموضة، الذى دائماً ما يطرح تقاليع جديدة تستطيع وأن تخطف قلوب وأعين الفتيات المهتمات بجمال مظهرهن، ولأن الشعر هو تاج المرأة الذى يلعب دوراً محورياً فى تحديد مدى جاذبية إطلالتها، نقدم لك اليوم وصفات طبيعية تساعدك فى الحصول على شعر ناعم مثل الحرير من دون الاضطرار إلى غستخدام أى من مواد الشعر الكيميائة عالية الثمن، وفقاً لما ذكر على موقع "BoldSky".

وصفة البيض والمايونيز:



يحتوي البيض على الكثير من البروتينات التى تساعد على تقوية الشعر واستعادة رطوبته بعد تعرضه لأى من أشعة الشمس القوية أو غيرها من العوامل كإستخدام مصففات اشعر عالية الحراراة، كما يساعد المايونيزأيضاً على تهدئة الشعر وعلاجه.



فإليك طريقة إستخدام وصفة البيض والمايونيز:



- يُخفق البيض مع ملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر.

- ومن ثم نضع ملعقتين كبيرتين من المايونيز÷، ونخلط المكونات جيداً.

- يتم وضع الخليط على الشعر وفروة الرأس.

- قم بتدليك الخليط جيداً مع الشعر فى حركات دائرية.

- غطي الشعر جيداً بغطاء بلاستيكي لمدة من 60 دقيقة.

- ومن ثم نقم بشطف الشعر بالماء البارد والشامبو.