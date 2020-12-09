بلجيكا تسجل 1957 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 121 حالة وفاة و1957 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت لتصل إلى 17507 حالات وفاة و594572 إصابة بالفيروس التاجي.