بلجيكا تسجل 859 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت بلجيكا اليوم تسجيل 66 حالة وفاة و859 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للفيروس ارتفعت لتصل الى 17386 وفاة و592615 إصابة بالفيروس التاجي.