127931 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة وصل إلى 127931 إصابة، فيما بلغ عدد الوَفَيَات 1489 حالة بنسبة 17ر1 في المئة والمتعافين 119745 لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر93 في المئة وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 حالات ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 95 منومًا والمنومين في العناية المركزة 40 منومًا.