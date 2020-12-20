127667 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 127667 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1488 وفاةً، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 119574 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر93% وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 15 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 102 والمنومين في العناية المركزة 42 منومًا.