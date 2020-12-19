الإمارات تسجل 1,254 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,254 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 192,404 حالات حتى الآن وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 634 حالة كما أعلنت الوزارة شفاء 823 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168,129 حالة.