الإمارات الأولى أوسطياً والـ14 عالمياً في مواجهة كورونا

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14عالمياً في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة كورونا، وذلك وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي أصدرته "براند فايننس" من بريطانيا احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة كورونا، وذلك وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي أصدرته "براند فايننس" من بريطانيا.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على "تويتر": "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دول حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14عالمياً في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد، كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا".