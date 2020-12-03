124329 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصلت إلى 124329 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1435 ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 115866 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93 % وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 202 وعدد المنومين في العناية المركزة 106 منومين.