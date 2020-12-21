ليبيا تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 640 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 16 وفاة وأفادت السلطات الصحية الليبية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 95.200 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1369 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 65.532 حالة .