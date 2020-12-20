الإمارات تسجل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 1,171 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 193,575 حالةً حتى الآن وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 3 وَفَيَاتٍ جديدةٍ بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 637 حالةً، مشيرة إلى شفاء 866 حالةً جديدةً، ليصل إجمالي المتعافين إلى 168,995 حالةً.