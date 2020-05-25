9 وفيات و2235 إصابة جديدة بكورونا في المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 8 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، ما يرفع الحصيلة إلى 399 وفاة و74795 إصابة.