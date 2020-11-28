روسيا تسجل 27100 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7320 في موسكو مما يرفع العدد الكلي للإصابات هناك إلى مليونين و 242633 حالة منذ بدء الجائحة وأكدت السلطات الصحية الروسية أنها رصدت 510 حالة وفاة وأن العدد الإجمالي لعدد الوفيات بلغ 39068 حالة .