وزير الصحة الروسي يؤكد أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في روسيا ستبدأ بين شهري يناير وفبراير

قال وزير الصحة الروسي أن عملية التطعيم للمواطنين الروس ضد COVID-19 ستكون في الفترة من يناير إلى فبراير، وسيتم تطعيم المجموعات المعرضة للخطر في ديسمبر.وأعلنت الهيئة الفدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) أمس الخميس عن إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات السريرية للقاح مركز "فيكتور".وأصبح "إيبي فاك كورونا" ثاني لقاح ضد الفيروس التاجي تم تسجيله في روسيا، بعد لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ومقره في موسكو.وفيما توشك الاختبارات السريرية للقاحين على النهاية، أكد الكرملين أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة واسعة النطاق لتطعيم المواطنين مجانا وطوعا ضد كورونا، في نهاية العام الجاري.