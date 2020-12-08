سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 19 حالة وفاة و1595 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين و1429 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.6% ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات ولفتت إلى وجود 85 مريضا في غرف العناية المكثفة بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.