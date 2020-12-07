فلسطين تسجل 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و1720 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1280 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.