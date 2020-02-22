أعلنت إيران، اليوم (السبت)، وفاة شخص من بين عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء فيها إلى خمس وعدد الإصابات إلى 28، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور في تصريح على التلفزيون الرسمي: «لدينا عشر إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد - 19»، وأضاف: «للأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي».

وكان التلفزيون الإيراني ذكر في وقت سابق اليوم أن مسؤولا إيرانيا تأكدت إصابته بفيروس كورونا. وقال التلفزيون إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران نُقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس كورونا أمس الجمعة، وكانت إيران أكد أمس 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وانتشر فيروس كورونا، الذي ظهر أولا في الصين، في عدد متزايد من الدول وأفادت أنباء بوصوله إلى عدة مدن إيرانية.