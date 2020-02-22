أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن متحدث باسم وزارة الصحة، بتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة أحد المصابين، وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في البلاد إلى 13 حالة، وتسجيل أربع حالات وفيات.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، عن قلقها من تسجيل إصابات بفيروس كورونا لأشخاص لم يسافروا إلى الصين ولم يختلطوا مع مصابين، كذلك، أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإصابة بكورونا في إيران.