إثيوبيا تسجل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 8 وفيات ، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و 438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 686 وفاة.