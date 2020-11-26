إثيوبيا تسجل أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا

سجلت إثيوبيا 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاثة وفيات ، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 107 ألفا و 109 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفا و 664 وفاة.