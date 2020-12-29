روسيا تسجل 27002 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 27002 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 562 وفاة وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 3.105.037 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55.827 حالة وفاة .