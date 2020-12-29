الهند تسجل 16432 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 16432 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 252 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.224.303 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 148.153 حالة وفاة .