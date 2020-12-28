بلجيكا تسجل 847 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم تسجيل 42 حالة وفاة و847 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت الوزراة في بيان أن إجمالي وفيات الفيروس بلغ 19200 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 638877 حالة.