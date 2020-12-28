المكسيك تسجل 6217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، و 400 وفاة وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.383.434 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122426 حالة وفاة.