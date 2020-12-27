المكسيك تسجل 4974 إصابة جديدة بكورونا

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 4974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و 189 وفاة وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.377.217 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 122026 حالة وفاة.