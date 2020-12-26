2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا
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2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

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العرب اليوم - 2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

فيروس كورونا
بروكسيل - العرب اليوم

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و51 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 637246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19089 حالة.

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2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا 2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



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