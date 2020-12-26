2342 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2342 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و51 حالة وفاة وذكرت وزارة الصحة البلجيكية في بيان اليوم أن الحصيلة الإجمالية للمصابين ارتفعت إلى 637246 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19089 حالة.