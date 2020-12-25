بلجيكا تسجل 2583 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 99 وفاة وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 634904 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19038 حالة.