الهند تسجل 23950 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 23950 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 333 وفاة وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.099.066 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.444 حالة وفاة .