روسيا تسجل تراجعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي

سجلت روسيا تراجعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، إذ انخفض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو 27 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.